На прохождение аттестации на право управления маломерными судами приглашает псковичей центр ГИМС
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» приглашает граждан для прохождения аттестация на право управления маломерными судами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, аттестация проводится во 2-ю и 4-ю среду ежемесячно с 10:00 до 18:00 по адресам:
Псков, Завеличенская набережная, 1а, телефон для справок 8(8112)56-90-73;
Категории судов - моторное судно, гидроцикл, судно особой конструкции. Районы плавания - внутренние водные пути Российской Федерации.
При себе необходимо иметь паспорт, заявление, две фотографии 3x4 цветные матовые, госпошлину 1300 рублей (квитанцию), медицинскую справку (автомобильную).
Отмечается, что экзамен состоит из двух частей: теория и практика. Теория сдается на компьютере по экзаменационным билетам, практика - на маломерном судне на испытательном полигоне.
Образцы документов доступны на официальном сайте МЧС России по Псковской области здесь>>>.