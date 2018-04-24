На прохождение аттестации на право управления маломерными судами приглашает псковичей центр ГИМС

19:39, 24 апреля 2018, ПАИ

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» приглашает граждан для прохождения аттестация на право управления маломерными судами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, аттестация проводится во 2-ю и 4-ю среду ежемесячно с 10:00 до 18:00 по адресам:

Псков, Завеличенская набережная, 1а, телефон для справок 8(8112)56-90-73;

Категории судов - моторное судно, гидроцикл, судно особой конструкции. Районы плавания - внутренние водные пути Российской Федерации.

При себе необходимо иметь паспорт, заявление, две фотографии 3x4 цветные матовые, госпошлину 1300 рублей (квитанцию), медицинскую справку (автомобильную).

Отмечается, что экзамен состоит из двух частей: теория и практика. Теория сдается на компьютере по экзаменационным билетам, практика - на маломерном судне на испытательном полигоне.

Образцы документов доступны на официальном сайте МЧС России по Псковской области здесь>>>.