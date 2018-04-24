Участие в соревнованиях на звание «Лучшего звена аварийной разведки и спасения пожарных» приняли псковские спасатели

21:36, 24 апреля 2018, ПАИ

С 19 по 21 апреля на учебно-тренировочном полигоне Санкт-Петербургского пожарно-спасательного гарнизона проходили соревнования на звание «Лучшего звена аварийной разведки и спасения пожарных» (АРИСП). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в состязаниях приняли участие команды петербургского гарнизона пожарной охраны, Пскова, Калуги, Курска, Ленинградской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Череповца и Беларуси.

Отмечается, что открытые соревнования по АРИСП, посвященные пожарным и спасателям, погибшим при исполнении своего профессионального долга, в Петербурге проходили впервые. Их основная цель - совершенствование газодымозащитной службы и навыков действий газодымозащитников для успешного выполнения оперативно-служебных задач.

«Состязания проходили в два этапа – отборочный этап и финал. Дистанция отборочного этапа предполагала преодоление трех последовательных блоков, каждый из которых представлял из себя отдельную спасательную операцию. Звену АРИСП необходимо было спасти терпящих бедствие газодымозащитников в условии пожара в офисе, на кровле и в подвале. На выполнение упражнений каждого блока отводилось по двадцать минут. Вышедшие в финал команды также спасали газодымозащитников, при этом сценарий развития ситуации им становился известен непосредственно перед стартом», - рассказали в региональном МЧС.

Отмечается, что все команды, принимавшие участие в данных состязаниях, показали высокую профессиональную подготовку и слаженность. В итоге победителем соревнований стала команда спасателей из Беларуси, которые справились с поставленными задачами в максимально короткое время. Второе место заняли представители 38-й пожарно-спасательной части ФПС Санкт-Петербурга, третьими стали сотрудники 21-й пожарно-спасательной части ПСО Выборгского района Петербурга. Команда, представляющая на соревнованиях Псковскую область, заняла почетное седьмое место.