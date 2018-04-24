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Общество

Немецкий пенсионер навел порядок в Финском парке Пскова

Немецкий пенсионер Харальд Бешотен, который несколько месяцев в году проживает в Пскове, разместил в группе «КОНТРОЛЬ.ПСКОВ» в социальной сети Facebook фотографии и видеоролики, на которых он собирает в Финском парке пластиковые бутылки и делает из них заглушки для разбитых вандалами светильников, из которых торчат провода.

Ранее он размещал в группе, созданной для сбора и передачи в муниципалитет жалоб на проблемы благоустройства в Пскове, информацию о том, что разбитые светильники представляют «опасность для жизни детей, играющих здесь».

Харальд Бешотен

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