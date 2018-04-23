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Экономика

Поправки в бюджет Пскова одобрил финансовый комитет гордумы

24 апреля в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие заместители главы администрации города Валентина Зубова, Елена Жгут, Александр Коновалов, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Алексей Захаров, председатель Контрольно-Счетной палаты Пскова Василий Гончар, руководители органов и структурных подразделений города.

Первым вопросом члены комитета рассмотрели предлагаемые администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2018 год. Как пояснила начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, поправки вносятся с целью уточнения плановых показателей бюджета в соответствии с предложениями главных распорядителей средств, без изменения основных параметров бюджета. За счет перераспределения лимитов, запланированных на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» увеличивается на 4 млн 886 тысяч 800 рублей. Также перераспределяются средства, направленные на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города в сумме 3 млн 261 тысяча 300 рублей. Администрация города предлагает направить 240 тысяч 700 рублей на строительство линий уличного освещения по улице Новгородская, 593 тысяч 200 рублей - на ремонт уличного освещения Ольгинского моста.

Среди поправок в бюджет администрация города предлагает увеличить бюджетные ассигнования на приобретение двух типовых проектов на устройство зданий дошкольных учреждений на 270 и 120 мест в сумме 9 млн рублей. По словам Александра Коновалова, чтобы попасть в соответствующую программу Госкомитета Псковской области по образованию и построить 2 детских сада на улице Кузнецкой возле ДДТ и на Запсковье, рядом с «Тележкой», надо приобрести два типовых проекта. В итоге депутаты единогласно проголосовали за поправки в бюджет, приняв за основу, и рекомендовали главе города рассмотреть их на предстоящей сессии ПГД.

На заседании получила поддержку инициатива Дмитрия Барабанова, который предложил увеличить с 3,5 % заложенных средств в бюджет города на реализацию предложений депутатов, до 5%, из них по 4,5% на одномандатников и 0,5% для депутатов по единому округу. В ходе дискуссии начальник Финансового управления отметила, что это изменение повлечет увеличение общей суммы по данной статье с 54 млн рублей до 91 млн рублей, и поэтому необходим рост собственных доходов бюджета на 15-20%. Денис Иванов и Григорий Турчин, обсуждая инициативу, подчеркнули, что средства и так уже заложены и, перераспределяя их, можно быстрее откликаться на первоочередные запросы горожан.

Кроме того, депутаты заслушали и приняли к сведению информацию об итогах контрольного выезда на территорию избирательного участка № 15 депутата Дениса Иванова и о проведении конкурсов на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Алексей Захаров рассказал, что до 1 июля планируется завершить ремонты дворов, которые были начаты в прошлом году. В плане - ремонт 16 дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды», 17-й по улице Народной, 12 и еще 8 дворов ждут заключения комиссии.

Далее члены комитета обсудили состав рабочей группы по разработке дорожной карты для определения путей развития муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» и согласовали крупную сделку МП Пскова «Управление капитального строительства» по продаже трех квартир по рыночной стоимости по Зональному шоссе, 5 находящихся в хозяйственном ведении предприятия, с целью погашения кредиторской задолженности.

Добавим, все согласованные вопросы будут включены в повестку дня 9-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится 27 апреля.

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