Валерий Кузьмин: После регистрации герба Псковской области можно будет прекратить его незаконное использование

15:25, 24 апреля 2018, ПАИ

Если герб Псковской области будет официально зарегистрирован, можно будет требовать прекратить незаконное использование этого символа, заявил директор Государственного архива Псковской области, член экспертной группы при Геральдическом совете региона Валерий Кузьмин в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля. Он пояснил, что сейчас любая фирма может использовать герб Псковской области, и люди будут думать, что она представляет власти региона.

Валерий Кузьмин также рассказал, что геральдика не приемлет чужеродные элементы. По его словам, изображенные на гербе обрамляющая щит лента и корона отсылают к временам Российской империи. «Никаких сложностей утвердить герб и флаг нет. Надо только использовать элементы, которые устроят государственный Геральдический совет», - подчеркнул директор архива.