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Валерий Кузьмин не исключает, что среди эскизов герба Псковской области будут варианты не только с барсом

Участники конкурса эскизов герба и флага региона будут представлять разные варианты и не только с барсом. Такое мнение высказал в эфире проекта ПАИ-live 24 апреля директор Государственного архива Псковской области, член экспертной группы при Геральдическом совете региона Валерий Кузьмин.

По его словам, на заседании Геральдического совета большинство участников говорили, что барс - это устоявшийся символ региона и нет смысла его менять. Валерий Кузьмин напомнил, что начиная с конца XV века барс, так или иначе, использовался в символике Псковской области и дошел до наших дней. «На гербе Владимирской области лев, в Челябинской области – верблюд. Я сомневаюсь, что мы там найдем верблюдов, разве что в зоопарке», - отметил он.

В то же время Валерий Кузьмин отметил, что Государственный Геральдический совет опубликовал методические рекомендации по составлению гербов. «Их можно будет посмотреть и использовать», - добавил он.

Напомним, что 23 апреля созданный под руководством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова геральдический совет утвердил техническое задание для проведения конкурса эскизов герба и флага региона. Участвовать в нем может любой желающий, от претендентов не требуется геральдическое описание эскизов, этим займутся специалисты.

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