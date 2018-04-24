Акция «Светлый подъезд» стартовала в Псковской области

16:56, 24 апреля 2018, ПАИ

Акция «Светлый подъезд» стартовала в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия», она продлится до середины мая, и за это время активисты партийного проекта «Школа грамотного потребителя» проверят более 260 многоквартирных домов.

«Мы все платим за общедомовые нужды, а иногда и за неоказанную услугу, поскольку не всегда прописанные нормативы соответствуют реальному положению дел», - отметил региональный координатор партпроекта Алексей Кириллов. По его словам, выборочная проверка и обращения граждан позволят установить, где управляющие компании не используют энергосберегающие лампы и вовремя не производят замену перегоревших, и оказать помощь в восстановлении неисправного освещения.

Присоединиться к акции организаторы приглашают всех жителей Псковской области. Для этого необходимо отправить письмо на электронный адрес: jkh60@mail.ru, описав ситуацию с освещением подъездов своего дома и приложив фотографии. Также этой информацией можно поделиться в социальных сетях.

Результаты акции «Светлый подъезд» будут направлены в управляющие организации и региональные органы государственного жилищного надзора.

Напомним, что партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты, – партпроект призван дать ответы на эти и многие другие вопросы.