406 скамеек и 292 урны появились в Псковской области в 2017 году

16:01, 24 апреля 2018, ПАИ

В 2017 году в Псковской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» высажены 370 деревьев, установлены 29 детских площадок, 14 спортивных, 406 скамеек, 292 урны, 94 светильника, 968 метров ограждений, уложены 5,9 тыс. кв. метров пешеходных дорожек, обустроены 520 парковочных мест. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению реализации проекта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Агапов добавил, что в рамках проекта проведены более 300 общественных слушаний, 123 заседания общественных комиссий. Он отметил, что все запланированные на прошлый год работы в муниципальных образованиях завершены в полном объеме. В ходе реализации проекта во всех 26 муниципалитетах Псковской области были направлены 94,5 млн рублей на благоустройство дворовых территорий, 8,3 млн – на места массового отдыха, 47,2 млн – на общественные территории. 11,9 млн рублей составило софинансирование из бюджета области.

«Успешная практика обустройства дворовых территорий прошла во всех муниципальных образованиях», - заявил Андрей Агапов. По его словам, в текущем году в бюджете области на проекты предусмотрены 147, 6 млн рублей, в том числе 139,7 млн – на ремонт дворовых территорий, 7,8 млн - на места массового отдыха. 10,4 млн составит софинансирование области. В этом году запланирован ремонт 97 дворовых территорий, 32 мест общего пользования, 5 парков. Был проведен отбор лучших дизайн-проектов, в Великих Луках определена одна территория, в Пскове – три.

Андрей Агапов заметил, что есть креативный глава Порховского района Виктор Степанов, который собственными усилиями установил скульптуру Ждуна.