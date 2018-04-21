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Деньги из сундука украла жительница Куньинского района из дома своего соседа

Жительница деревни Усмынь Куньинского района украла из дома своего соседа деньги из сундука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как установило следствие, 6 марта около 15:00 53-летняя безработная жительница деревни Усмынь Куньинского района решила совершить кражу из дома 76-летнего соседа, который отправился в магазин. Зная, где находится ключ от входной двери, злоумышленница проникла внутрь и украла из сундука хозяина деньги, после чего скрылась. Часть денег она потратила на приобретение продуктов и спиртного, а остальные спрятала по месту своего жительства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Похищенное изъято. С обвиняемой проведена проверка показаний на месте происшествия. Теперь свой вердикт вынесет суд.

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