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Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
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Общество

Псковский символизм: ПАИ-live с Валерием Кузьминым (ВИДЕО)

24 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал директор Государственного архива Псковской области, член экспертной группы при геральдическом совете Псковской области Валерий Кузьмин.

Напомним, 23 апреля созданный под руководством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Геральдический совет региона утвердил техническое задание для проведения конкурса по созданию эскизов герба и флага Псковской области. В интервью ПАИ Валерий Кузьмин рассказал, чем существующий символ региона не устраивает Геральдический совет при президенте, заявил, что символом Псковской области вполне может быть не только барс, назвал дату, когда герб и флаг наконец-то должны быть утверждены и объяснил, какие требования предъявляются к официальному гимну региона.

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