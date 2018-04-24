Александр Кузнецов: Если горожане выбрали территорию для благоустройства, то это не значит, что про другие нужно забыть

17:08, 24 апреля 2018, ПАИ

«Если горожане выбрали территорию для благоустройства, то это не значит, что про другие нужно забыть», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов напомнил, что в пилотный проект «Формирование комфортной городской среды» область вступила в прошлом году. «Этот проект заиграл на территории Псковской области, граждане активно включились в него», - сказал он.

Вице-губернатор призвал районные власти при реализации проекта в этом году учесть ошибки прошлого. «Практика прошлого года показала, что мы очень долго раскачивались. Когда во всей России был дан старт проекту, мы с вами «захлебнулись». Либо качество страдает, когда у нас в снег начинают укладывать асфальт. Такая же ситуация получилась с малыми архитектурными формами. Все захотели получить качественное оборудование, которое на заводах не оказалось», - напомнил он.

В связи с этим Александр Кузнецов проинформировал коллег о сроках. «До конца недели мы уже заключим соглашения. Нужно выполнять все в сроки, которые указаны в нормативах, а не то опять будете все зимой делать», - подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, он отметил, что необходимо подготовить сводный четкий график по работам, начиная от конкурса и заканчивая сдачей, по всем муниципалитетам.

По словам председателя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, определенные трудности создает то, что все подписывается на бумажных носителях, а удобнее - на электронных. «Вся документация у всех муниципалитетов готова и все проверено», - добавил он. Андрей Агапов сообщил, что конкурсную процедуру можно будет объявлять, как только подпишут соглашения.

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова отметила, что по проектам, которые уже согласованы, нет решений для инвалидов. «Нужно учитывать все нормы доступности и учитывать нормы законодательства. Даже урны установлены неправильно», - посетовала она.

Александр Кузнецов пообещал учесть требования. «Критика очень здравая. В поручении необходимо указать все требования по маломобильным гражданам», - отметил он и поручил подготовить механизм контроля, который «не пропустит через фильтр проекты без элементов для маломобильных граждан».