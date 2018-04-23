Врач и слесарь примут участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам депутата Псковского облсобрания

16:24, 24 апреля 2018, ПАИ

Зарегистрированы два участника предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» для последующего выдвижения в депутаты Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №12. Соответствующие решения принял организационный комитет партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В список участников предварительного голосования включены врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, сторонник «Единой России» Елена Лунгу и слесарь-сантехник службы энерговодоснабжения, работающий в филиале ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Псковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов, член партии Сергей Лавриненко.

Отбор кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по округу №12 пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.