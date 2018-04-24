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Общество

«Антинаркотический субботник» проведет «Трезвая Россия» в Пскове

Команда Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области проведёт «Антинаркотический субботник» 28 апреля, в день общегородского субботника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В рамках субботника мы хотим провести акцию по ликвидации со стен фасадов и зданий в нашем городе объявлений с пропагандой наркотических средств», - поясняет координатор проекта Дмитрий Яковлев. Участники акции в настоящее время собирают полную адресную базу с граффити с незаконным контентом, взаимодействуя с Управлением контроля и оборота наркотиков по Псковской области.

По словам организатора акции, управляющие компании регулярно закрашивают надписи с рекламой наркотиков, но во многих местах они появляются вновь. В день общегородского субботника участники проекта планируют разбиться на группы и пройти по районам города, закрашивая надписи на стенах домов.

Организаторы призывают добровольцев поддержать «антинаркотический субботник». Желающим принять участие в ликвидации надписей, рекламирующих наркотики организаторы предлагают осмотреть фасады домов в своем и близлежащих дворах и закрасить надписи, если они есть.

Запись на участие в субботнике происходит и в сообществе «Трезвой России» в ВКонтакте. А по телефону (8112) 59-37-00 можно сообщить о выявленных адресах с граффити.

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