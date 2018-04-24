Практику Пскова по голосованию за дизайн-проекты общественных территорий планируется тиражировать по области

17:44, 24 апреля 2018, ПАИ

Практику Пскова проведения рейтингового голосования по отбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий нужно довести до всех муниципальных образований области. Об этом заявил вице-губернатор Александр Кузнецов на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению реализации проекта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Это точно должно работать», - уверен Александр Кузнецов.

Об итогах проведения голосования в Пскове рассказал глава Пскова Иван Цецерский. Он подчеркнул, что все сроки были соблюдены и напомнил, что голосование проходило 21 марта, любой гражданин в возрасте от 14 лет мог проголосовать за один из двух дизайн-проектов трёх публичных пространств: парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, Аллеи ветеранов и Сквера искусств на 4-х углах. По итогам голосования были отобраны проекты реконструкции. По словам Ивана Цецерского, комиссия по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» отработала хорошо, замечаний по работе не поступало.

Заместитель главы администрации Великих Лук Юрий Власюк рассказал, что в прошлом году в городе удалось отремонтировать 14 дворовых территорий и 16 общественных. По его словам, каждая площадка и каждый двор не повторяют друг друга, есть площадки воркаута, абсолютно разные. Также Юрий Власюк сообщил, что удалось договориться по 4 фонтанам и провести их реконструкцию в этом году. Кроме того, заявка Великих Лук победила в проекте с международным участием «Парк без границ», в рамках которого предусмотрено софинансирование Латвии в размере 18 тысяч евро. Реализация проекта намечена на конец 2018 - начало 2019 года. По словам Юрия Власюка, в этом году за счет дорожного фонда будут отремонтированы десятки дворовых территорий, парк по улице Гагарина, 127. Срок реализации проектов по благоустройству городской среды составляет 90 дней.

Александр Кузнецов заявил, что необходимо после проверить качество всех выполненных работ. «Давайте все-таки осознанно будем дальше эту практику запускать», - сказал он. Вице-губернатор отметил, что спрос будет с подрядных организаций, и в качестве примера привел качество дорожного покрытия.