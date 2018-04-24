К 2020 году в Великих Луках появится свой парк «Зарядье»

16:47, 24 апреля 2018, ПАИ

К 2020 году в Великих Луках появится свой парк «Зарядье». О планах по благоустройству на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»» рассказал заместитель главы администрации Великих Лук Юрий Власюк. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, «с нуля» планируется организовать одноимённый парк в микрорайоне «Дружба». Здесь должны появиться площадки для воркаута, детские городки и зоны круглогодичного использования. «Чтобы молодежь нашу выгнать из дворов, мы организуем эти зоны, чтобы они смогли заниматься там своим вокальным творчествам», - пояснил Юрий Власюк. Также, по его словам, планируется там построить павильон для проката роликов и коньков. На организацию парка необходимо порядка 100 млн рублей. В Великих Луках рассчитывают завершить работы 2020 году.

Юрий Власюк рассказал, что ещё один парк под названием «Петровский» будет примыкать к городской земляной крепости. Здесь будут полностью реконструированы имеющиеся два пешеходных моста, летняя эстрада, по примеру будет организован обзорный равелин, который должен вызвать интерес у молодожёнов. На все эти работы, по словам заместителя главы администрации города, необходимо около 50 млн рублей. «Уже есть сторонние инвесторы, которые готовы вложиться», - сообщил Юрий Власюк.