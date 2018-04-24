9 млн рублей выделены на благоустройство набережной и парка «Победа» в Острове

17:36, 24 апреля 2018, ПАИ

Из федерального бюджета на благоустройство набережной и парка «Победа» в Острове выделены 9 млн рублей. Об этом сообщил глава Отровского района Дмитрий Быстров на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, сейчас там уже идут работы. Однако Дмитрий Быстров отметил, что необходимо еще построить спуск к реке и пешеходные дорожки, чтобы максимально благоустроить набережную. «Участок набережной - от 200 до 500 метров», - сообщил он.

Дмитрий Быстров отметил, что благоустройство приведёт к увеличению потока туристов в Остров на 15%.