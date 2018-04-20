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Абонентам «МегаФона» – бесплатный мобильный антивирус

Борьбу с вирусами ведет практически каждый владелец компьютера. Но многие забывают, что зловредные программы могут пробраться и на смартфон. А это чревато не только неудобствами, но и финансовыми потерями: вирус может начать неконтролируемую рассылку SMS, звонить на платные номера или поможет злоумышленникам получить персональные данные хозяина смартфона и другую конфиденциальную информацию. Впрочем, защитить себя сейчас легко – если вы абонент компании «МегаФон».

Бесплатный мобильный антивирус ESET NOD32 доступен всем клиентам оператора, подключенным на тарифы линейки «Включайся!» и использующих смартфоны и планшеты на Android. Приложение имеет функцию «Антивор», которая помогает найти украденное или потерянное устройство, позволяет определить его местоположение, удаленно заблокировать доступ, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию.

Для активации антивируса ESET NOD32 необходимо скачать соответствующее приложение для Android, запустить его и настроить функцию «Антивор». Антивирус будет защищать ваш смартфон не только в домашнем регионе, но и в любом путешествии по России. Подробности – на сайте «МегаФона».

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