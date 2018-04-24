Претендент на пост директора Псковского музея прочитает горожанам публичную лекцию про Ганзу

17:48, 24 апреля 2018, ПАИ

28 апреля в 17:00 в Центральной городской библиотеке пройдет встреча со специалистом по истории средневекового Пскова, доктором исторических наук, научным сотрудником Института истории и археологии УРО РАН, профессором Уральского федерального университета и членом редколлегии журнала «Quaesti Rissica», претендентом на пост директора Псковского музея Владимиром Аракчеевым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, встреча пройдет в формате лекции «Псков и Ганза в эпоху средневековья» и

диалога о Международных Ганзейских днях в Пскове в 2019 году. Владимир Аракчеев расскажет о развитии взаимоотношений средневекового Пскова с

крупнейшим торговым союзом того времени – Ганзой, а также о практике, правовых нормах и особенностях ведения торговли в 15-17 веках, о повседневной жизни горожан, их нравах и промыслах.

«Я приложил определенные усилия, чтобы Псков активно участвовал в ганзейском движении. Надеюсь, что Международные Ганзейские дни в Пскове в 2019 году пройдут на высоком уровне, и я тоже смогу в них поучаствовать. Псков для меня важный город. Думаю, что я здесь буду частым гостем», - отметил Владимир Аракчеев в интервью 2013 года, когда покидал Псков и Псковский государственный университет, где преподавал и заведовал кафедрой античной истории и музеологии.

Владимир Аракчеев вновь возвращается в Псков. У псковичей есть возможность встретиться с главным специалистом по Ганзе и задать ему свои вопросы.