Два парка планируется отремонтировать в Печорах

17:50, 24 апреля 2018, ПАИ

Два парка планируется отремонтировать в Печорах в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категориях «исторические поселения», «малые города». Рассмотрение и утверждение перечня конкурсных заявок для участия в конкурсе состоялось на заседании межведомственной комиссии при администрации Псковской области по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов рассказал, что парк по улице Свободы и сквер «Треугольник» расположены в непосредственной близости от основных достопримечательностей города и являются притягательными для туристов. К тому же, через парки проходит популярный турист маршрут «От посада - до уездного города Печоры». Глава района отметил, что в парке по улице Свободы есть памятник В. И. Ленину, который «очень востребован у туристов». Там планируется организовать фонтанную зону. Что касается сквера «Треугольник», в планах - полностью отремонтировать сцену, заменить скамейки. Также необходимо организовать в парках зону воркаута, детские площадки, пешеходные дорожки.

По словам Дмитрия Сопотова, аналогичные работы будут проведены в Изборске в парке возле школы, где установлен памятник Воинам-освободителям. Данную территорию требуется привести в порядок.