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Общество

Александр Кузнецов: Все проекты в рамках формирование комфортной городской среды должны быть реализованы

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов заявил, что все заявки в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» должны быть воплощены. Об этом с заседания межведомственной комиссии при администрации области передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор поблагодарил всех, кто занимался составлением заявок. «Отобрать какую-то одну в приоритете будет сложно. Даже если ни одна заявка не будет отобрана, все нужно отработать и реализовать: и набережная должна появиться в Острове, и парки в Великих Луках. Если не ставить такие задачи, то и маленькие не сможем реализовать. Все заявки отправляем, а если они не пройдут на федеральное финансирование, будем рассматривать их на региональном уровне. Эти проекты должны быть реализованы», - подчеркнул Александр Кузнецов.

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