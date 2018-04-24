Благоустроить часть городского парка в Опочке хотят районные власти

18:04, 24 апреля 2018, ПАИ

Семь гектаров городского парка в Опочке - «Вал на реке Великой» необходимо благоустроить. Об этом заявил глава Опочецкого района Юрий Ильин на заседании межведомственной комиссии при администрации области по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Ильин напомнил, что все массовые мероприятия города всегда проходили там. По его словам, можно будет распределить участок на два сектора: там, где запрещено будет любое строительство и второй, где будут происходить все массовые мероприятия. «Мы хотим воссоздать тот вид, который был, для привлечения туристов», - отметил он. Кроме того, Юрий Ильин рассказал, что уже есть инвесторы, которые готовы вложиться и сделать там точку общественного питания.