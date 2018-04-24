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Общество

О подаче заявлений экстерриториально напоминает псковичам Кадастровая палата

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области напоминает псковичам, что прием заявлений государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на недвижимость может осуществляться по экстерриториальному принципу в каждом регионе России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, этот способ позволяет обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Отмечается, что для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Найти офисы, в которых можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, можно на сайте Росреестра в сервисе «Офисы и приемные».

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости.

«Данный способ обращения значительно упрощает процедуру – заявителю не нужно выезжать в другой регион, он может подать документы в любом удобном для себя офисе, что значительно экономит время и средства заявителя», - пояснили в кадастровой палате.

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.

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