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Общество

Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00

24 апреля, после вечерних новостей, в 19:00 на телеканале «Первый Псковский» выйдет итоговая программа о том, как проходил полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Зрители увидят итоговые дефиле и узнают вердикт судей по участницам, которые продолжат борьбу в финале конкурса.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

 

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