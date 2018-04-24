Сюрпризы для зрителей и пилотов приготовили организаторы Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

18:01, 24 апреля 2018, ПАИ

Соревнование кей-граб, массовый старт из крепости и ночное свечение аэростатов приготовил для зрителей оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках - 2018. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в оргкомитете.

11 июня с 20:00 до 21:00 над рекой Ловатью состоится состязание «кей-граб». Пилотам предстоит пролететь над водной гладью так, чтобы с высоты попасть брошенным маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране. Каждый аэронавт сам выбирает тактику и стратегию: кто-то максимально снижается над водой, кто-то пробует сделать несколько заходов на цель, кто-то полагается на ветер. Поскольку катамаран будет находиться у центрального моста, наблюдать за состязанием можно как с него, так и с обеих набережных реки Ловати. Стимулом для пилотов является денежный приз, который традиционно предоставляет спонсор «кей-граба» ЗАО «ЗЭТО».

12 июня, в День России, состоится праздничное открытие встречи воздухоплавателей. В 18:00 по проспекту Ленина двинется колонна машин аэронавтов. Они прибудут к месту общего старта, в великолукскую крепость, где в 18:40 на летней эстраде состоится церемония представления участников и подъем флага соревнований. Организаторы приготовили ряд сюрпризов для зрителей и для пилотов, кроме того, до и после церемонии пройдет праздничный концерт, на территории парка будет организована торговля. С 19:00 до 21:00 в зависимости от погодных условий намечен общих старт аэростатов из крепости. На данный момент заявки на участие подали более 30 пилотов.

С 13 по 16 июня пройдут спортивные полеты. В ходе встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в 24-м Чемпионате России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Среди пилотов, которые участвуют во встрече не менее десяти раз, будет разыгран 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс - 12-й Кубок Княгини Ольги. Спортивная программа будет планироваться так, чтобы большинство полетов прошли над городом.

Последний спортивный полет запланирован на утро 16 июня, в этот же день в 17:00 пройдет торжественное закрытие встречи и награждение победителей, с 21:00 до 23:00 на площади Ленина можно будет увидеть ночное свечение аэростатов.

Отметим, генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей - 2018 является ПАО «Газпром».