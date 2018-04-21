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Великолучанин пришел в гости и украл технику на 60 тысяч рублей

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местного жителя, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, из квартиры дома по улице Маршала Жукова были украдены телевизор, ноутбук, телефон, набор ключей и перфоратор. Причиненный ущерб составил более 60 тысяч рублей. 41-летний владелец квартиры обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался один из гостей потерпевшего – безработный 35-летний житель Великих Лук. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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