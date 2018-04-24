Михаил Ведерников: Защита прав и свобод несовершеннолетних — одна из важнейших составляющих общественной стабильности

17:33, 24 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 24 апреля, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. Детский омбудсмен доложила руководителю региона об итогах работы в 2017 году и рассказала о планах на текущий год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На сегодняшний день в Псковской области проживает более 115 тыс. детей. В прошлом году в адрес Уполномоченного поступили более 100 обращений, были проведены 35 личных приемов. Тематика вопросов касается всех сфер жизни, но больше всего заявителей волнуют вопросы образования, семейного права, безопасности, здравоохранения. По словам Наталии Соколовой, относительно 2016 года количество принятых граждан сократилось, но при этом дети и их родители все чаще стали обращаться к ней через социальные сети. «Раньше мы не вели учет этих обращений, но в этом году займемся этим», — сказала она.

В этой связи Михаил Ведерников поставил задачу активнее информировать детей и родителей о возможностях и способах обратиться к Уполномоченному за помощью. «Защита прав и свобод несовершеннолетних Псковской области — одна из важнейших составляющих общественной стабильности. Дети должны чувствовать себя защищенными в любой ситуации и быть уверенными, что могут обратиться за помощью и своевременно ее получить», — сказал он.

По просьбе руководителя региона детский омбудсмен отдельно остановилась на актуальных вопросах, требующих, по ее мнению, усиления межведомственного взаимодействия. Речь шла о профилактике среди молодежи употребления алкоголя и наркотиков, случаев травли в подростковой среде и раннего вступления в половую жизнь. Этой задаче отвечает проект «Профилактический поезд», который планируется запустить в этом году вместе с Центром профилактики Псковской области. Его суть заключается в проведении в районных школах выездных классных часов, на которых специалисты ответят на волнующие ребят вопросы и расскажут им об их правах, вреде курения, алкоголя и наркотиков и затронут другие актуальные темы.

Врио губернатора поддержал идею такого проекта и посоветовал при его реализации обратить особое внимание на качество и формат предоставляемой информации. «Важно, чтобы это было понятно и интересно детям. Такие мероприятия не должны быть формальными, для галочки, и должны иметь обратную связь», — сказал он и предложил войти с проектом в «Команду 2018».

В ходе встречи также был поднят вопрос суицидов в подростковой среде. По словам Наталии Соколовой, в этом году удалось спасти от самоубийства девять ребят. С каждым из них детский омбудсмен провела личную встречу и пришла к выводу, что необходимо провести мероприятия по повышению квалификации школьных психологов и медиаторов. В планах у детского омбудсмена на этот год — мониторинг безопасности детских игровых комплексов и обеспечения многодетных семей Псковской области региональными мерами социальной поддержки.

Наталия Соколова также рассказала врио губернатора о своих предложениях, в реализации которых необходима помощь областных властей. Среди них — открытие учреждений здравоохранения в новых районах и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в жилых домах.

Врио губернатора поблагодарил Наталию Соколову за проделанную работу и неравнодушное отношение к благополучию маленьких жителей Псковской области и сообщил, что озвученные предложения будут проработаны его заместителями.