Юных псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе рисунка
В рамках подготовки к праздничным мероприятиям 1 июня фонд Андрея Первозванного при участии Федерального агентства связи и Акционерного общества «Марка» приглашают школьников и студентов к участию во Всероссийском конкурсе рисунка, посвященном празднику «День детей и родительского счастья», которое пройдет с 16 апреля по 15 мая.
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, специализированных художественных школ и училищ, а также среди студентов вузов.
Отмечается, что главным призом станет издание АО «Марка» открытки победителя.
Всю необходимую информация о конкурсе можно посмотреть здесь.