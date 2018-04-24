Юных псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе рисунка

21:15, 24 апреля 2018, ПАИ

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям 1 июня фонд Андрея Первозванного при участии Федерального агентства связи и Акционерного общества «Марка» приглашают школьников и студентов к участию во Всероссийском конкурсе рисунка, посвященном празднику «День детей и родительского счастья», которое пройдет с 16 апреля по 15 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, специализированных художественных школ и училищ, а также среди студентов вузов.

Отмечается, что главным призом станет издание АО «Марка» открытки победителя.

Всю необходимую информация о конкурсе можно посмотреть здесь.