Мужчина на кухне – 2.0. № 17: Булгур с морепродуктами и маффины с грушей (ВИДЕО)

15:07, 27 апреля 2018, ПАИ

Героем сегодняшнего выпуска «Мужчины на кухне» стал Артур Евтеев, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. На кухне первой кулинарной мастерской Пскова «ХЛЕБОСОЛ» он рассказал о своих немецких друзьях, патриотических автопробегах и путешествии мечты, а также дал читателям Псковского агентства информации совет, как получать от жизни удовольствие.

О морковных котлетах по-питерски

– Булгур с мидиями, на самом деле, блюдо очень легкое и простое, делается быстро. Можно использовать всё, что угодно вместо булгура, – с морепродуктами идёт всё. Здесь проблема в том, у кого какие предпочтения. Он вообще очень полезен и содержит большое количество микроорганизмов. Это рецепт от родителей, а они за здоровый образ жизни, и они – веганы, не едят мясо больше 10 лет. Когда я приезжаю в Петербург, меня ждут разновидности чистой экологической пищи. Один раз попросил сделать маму котлет, так она сделала морковные. Больше не прошу. Взгляды родителей я не перенял, ем мясо и рыбу. Не буду обманывать, для себя я вообще не готовлю. Потому что живу один в данный момент и лениво для себя готовить. Слишком много потом побочных действий надо делать после готовки. Я, как истинный мужчина, не люблю заморачиваться. Если готовлю, то делаю это просто, быстро, и чтобы меньше посуды пачкать.

Об образовании пивовара

– Я пивовар и винодел по первому образованию (а всего у меня их четыре). Я технолог, и в принципе должен активно использовать свои химические навыки, которые получил в университете, в том числе и для готовки. Я без проблем понимаю пропорции, либо быстро учусь. Всё-таки шесть лет учения в институте не прошли мимо. Мой дипломный проект был о строительстве пивоваренного завода в Пскове. Это перед всей комиссией я и защищал. Но завод мы так и не построили, потому что бизнес этот не очень рентабельный, честно скажу.

О немецких друзьях и автопробеге

– С ребятами из Германии познакомился очень легко, как и со всеми, просто написал в Facebook. В 2015 году они изъявили желание приехать в Россию с автопробегом дружбы «ЗА МИР». Там абсолютно разные люди. Они объявили, что им нужны волонтеры, люди из России, которые желают помочь сделать это. Я откликнулся, и Псковская область была первой из всей Российской Федерации. И поэтому мы с ними очень хорошо подружились, многое с ними пережили. Я скажу так, автопробег – это не отдых. Это больше работа, как для их стороны, так и для нашей. В прошлом году мы посетили Санкт-Петербург, Псков, Варшаву, Берлин, Вильнюс, снова Псков и Санкт-Петербург, проехали 4 тысячи километров, и я не считаю это отдыхом.

В конце апреля мы сами поедем в автопробег. Так как в этом году они не будут на машинах, а будут на поезде, и действие на Бранденбургских воротах будет носить характер митинга, мы решили, что в этот раз отсоединимся от них, и приурочим наш автопробег уже к 9 Мая. И совместим это с кинофестивалем «Перерыв на кино», на котором покажут короткометражные фильмы наших молодых режиссеров о войне. В этом году у нас будут Гданьск, Белград, Варшава, Прага, Вена, Будапешт, Берлин, Вильнюс, Рига, Даугавпилс, – 18 дней будем кататься. По километражу около 8,5-9 тысяч километров.

Я вообще много общаюсь с европейцами. Папина родная сестра живет в Хельсинки, я учился в финской школе в Санкт-Петербурге, и у меня большое количество друзей, приятелей и знакомых живет там. Что я не очень сильно поддерживаю, потому что мне нравится Россия.

О еде и пиве

– Я не могу сказать, что люблю одну кухню полностью и целиком. Я что-то люблю и из китайской, и итальянской кухни. У меня отношение к кавказской кухне очень хорошее. Я два года жил в Краснодарском крае, попробовал и плов, и барана на вертеле, и корову, и быка. В кавказской кухне мне очень нравится гостеприимство. И если плов, то, блин, на неделю казан килограмм на 20. Я кстати потолстел, пока жил в Краснодаре, на 12 килограмм. Потом вернулся обратно, и активно всё скидывал.

Пиво вообще подойдет к любой еде. Это философия. В Германии пьют пиво буквально. Вот в феврале был там, много передвигался, и они пьют пиво в обед по две кружки, и поехали дальше работать, – замечательная традиция! У нас в России не прижилась бы, конечно. Мы не останавливаемся на пиве.

Мне нужны в заведении три вещи: вид, вкусная еда и Wi-Fi. Если говорить про заведения, то больше люблю классическую кухню, мне не нравится жирная пища, не нравится «высокая кухня», когда, извиняюсь, по тарелке «размазана сопля», и ты должен этим наесться. Я люблю простую пищу и мне нравится комбинировать. Мне нравится пивоварня «903» на Леона Поземского – второй этаж, балкончик, вид замечательный, всё отлично. И «Пивной Дом» – замечательнейший вид. Немцев тоже туда водил, всё очень понравилось.

О путешествии мечты

– Я съездил бы в Антарктиду и на Северный полюс. Но это не только дорогостоящее путешествие, но и затратное по подготовке, надо приобрести большое количество специальной одежды, а не пуховик китайский. И ты фигачишь на ледоколе: один туалет на этаж, каюта со шконкой, которая стоит от 5 тысяч долларов, и это столько за кровать. Внутренне к этому надо подготовиться, прежде всего. Но сначала на Байкал, а потому туда.

О жизненных принципах

– Надо от всего получать удовольствие – это мой принцип жизни. Если ты от чего-то не получаешь удовольствия, старайся этого избегать. Потому что во всё нужно вкладывать душу, частичку себя, это касается работы, жизни, женщин, денег, еды, это касается всего. И тогда ты будешь получать кайф.

Я понял одно: в любом месте, если человек хочет чего-то достичь, он этого добьется. И не важно, Молодежный парламент это, общественная организация, работа, или он будет просто сам от себя делать.

Мне нравится решать задачи в режиме «online». Мне нравится прийти, увидеть и победить.

Булгур с мидиями

Ингредиенты:

- пшеничная крупа булгур;

- мидии в масле;

- куркума;

- зира (кумин);

- перец черный молотый;

- лук репчатый;

- оливковое масло;

- болгарский красный перец;

- морковь;

Рецепт:

Сначала запариваем булгур в кастрюле с водой.

Затем ставим на медленный огонь, накрываем крышкой и оставляем томиться.

Затем приступаем к разрезанию морковки, лука и перца. Лук, кстати говоря, надо холодной водичкой обдать, чтобы потом не плакать. И нож тоже.

Лук режем мелко, а морковь крупно.

Когда булгур распаривается и уже должен закипеть, отправляем к нему специи: куркуму, зиру (кумин) и, конечно же, черный молотый перец.

Когда булгур практически готов, добавляем оливкового масла, отправляем в кастрюлю свежую нарезанную морковку, лук и оставляем томиться. Оставляем на 5-10 минут. Мы не будем обжаривать морковку, лук и перец. Отправим их свежими в кастрюлю.

Если вода подвыпарилась, чуть-чуть добавляем ее и закидываем в кастрюлю перец, а также мидии.

Чтобы узнать, готов ли булгур, через 3-4 минуты надо попробовать на готовность морковку. Как только морковка будет готова, можно снимать кастрюлю с плиты.

Консистенцию и пропорции морковки, перца, лука, мидий можно менять так, как кто любит. Я это ем с кетчупом, если положить руку на сердце. Это блюдо как ризотто, – оно оконченное. Можно «зеленушки» добавить, овощей свежих, соевый соус.

Маффины с грушей

Ингредиенты:

- мука;

- куриные яйца;

- сахар тростниковый;

- груши

Рецепт:

Разогреваем духовку сверху и снизу, выставив температуру на 210 градусов. Берем миску и венчик. Обязательно моем куриные яйца, грушу.

Разбиваем в миску куриные яйца, добавляем тростниковый сахар и муку.

Всё активно перемешиваем венчиком. Опять же, смотрим по консистенции, может придётся добавить сахарку или немного муки. Тростниковый сахар намного эффективнее использовать в повседневной жизни – он более полезный. Не зря говорят, что соль и сахар – это белая смерть.

Груши режем так, кто как любит: мелко или крупно. Можно использовать айву, яблоки, любые твердые фрукты. Кожуру я не очищаю, не заморачиваюсь.

Домешиваем до однородной массы и добавляем немного водички.

Затем наполняем формочки.

И отправляем их в духовку, понизив температуру в ней до 180 градусов.

Ждем минут 10-15. Самое главное, вспышку не проспать!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!