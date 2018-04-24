Пять районов Псковской области посетит клиентская служба Пенсионного фонда в мае

20:57, 24 апреля 2018, ПАИ

В мае передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда РФ посетит Псковский, Гдовский, Стругокрасненский, Пушкиногорский и Невельский районы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по региону, специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 7 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Отмечается, что выезжая на место, специалисты ПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - считают в ПФР.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в мае.