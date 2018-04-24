Пять районов Псковской области посетит клиентская служба Пенсионного фонда в мае
В мае передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда РФ посетит Псковский, Гдовский, Стругокрасненский, Пушкиногорский и Невельский районы.
Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по региону, специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 7 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.
Отмечается, что выезжая на место, специалисты ПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - считают в ПФР.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в мае.
|Наименование управления (отдела) ПФР области
|Май
|Населенный пункт
|Управление ПФР в Пскове и Псковском районе
|23
|Писковичская волость
|30
|Середкинская волость
|Управление ПФР в Гдовском районе
|15
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Самолвовская и Полновская волости деревни Спицино, Полна Партизанская, Ямм 85 км.
|Управление ПФР в Стругокрасненском районе
|16
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Цапельская волость деревни Жуковичи, Молоди, Ротный Двор, Цапелька 110 км.
|Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|24
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Новгородская волость деревни Васильевское, Рубилово, Новгородка 120 км.
|Управление ПФР в Невельском районе
|31
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Невель и деревня Опухлики 65 км.