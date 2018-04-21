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За вымогательство взятки будут судить псковского инспектора ГИБДД

Следственный отдел по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области во взаимодействии с подразделением собственной безопасности УМВД России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении инспектора дорожно-патрульной службы городского  УМВД. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом  «б» части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки), сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК. 

По версии следствия, 29 января 2017 года обвиняемый на Рижском проспекте в Пскове остановил японский внедорожник. Угрожая водителю привлечением к административной ответственности, полицейский, указывая на цифры находящегося у него в руках водительского удостоверения, обозначил требуемую сумму взятки, после получения которой отпустил водителя.

Несмотря не полное отрицание вины, отсутствие предмета взятки, а также материалов оперативно-розыскной деятельности, следователям с оперативниками удалось собрать доказательства, достаточные для направления уголовного дела в суд.

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