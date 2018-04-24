Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов

19:27, 24 апреля 2018, ПАИ

Торжественное открытие VI форума иностранных студентов состоялось в Псковском государственном университете 24 апреля. В этом году мероприятие посвящено предстоящим в Пскове 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В церемонии открытия приняли участие преподаватели и студенты опорного вуза России, делегации из университетов Томской области, Беларуси, Тарту, а также представители органов исполнительной власти региона, национальных диаспор, представительства Министерства иностранных дел России в Пскове, латвийского и эстонского консульств в Пскове.

Свое приветствие участникам международного форума направил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня Псковский государственный университет собрал порядка 1 тысячи 300 студентов из 40 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, которые пройдут образовательные программы бок о бок с псковичами. Такое в высшей степени конструктивное интернациональное общение — хороший знак того, что Псков продолжает следовать своим историческим традициям. Псковская область, будучи приграничным регионом, испокон веков привлекала множество гостей со всех концов. Недаром мы вместе с более чем 170 городами вошли в Ганзейский союз Нового времени, представителей которого Псков будет принимать в следующем году. Международный молодежный форум — это бесконечная возможность для свободного выражения мыслей и идей, для развития культа знаний и стремления к успеху. Убежден, что форум откроет своим участникам новые горизонты, поможет приобрести новых друзей и единомышленников среди исследователей всего мира. Путь интеллектуальный поиск и профессиональный успех сопутствуют вам во всех делах и свершениях. Желаю плодотворной работы и успешной реализации самых смелых замыслов», — говорится в тексте приветствия врио главы региона.

В свою очередь ректор опорного вуза России отметил, что количество участников форума за годы его проведения выросло в несколько раз. «На первый форум иностранных студентов все участники смогли поместиться в небольшом зале филологического университета», - сказал Юрий Демьяненко.

Напомним, что форум иностранных студентов проходит в Пскове в шестой раз. В этом году он посвящен предстоящим 39-м Международным ганзейским дням Нового времени. В программе – открытые уроки иностранных языков, фестиваль «Worldvision», исторические квесты, деловые игры и другие мероприятия.