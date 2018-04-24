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Общество

Гедиминас Таранда стал худруком 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 24 апреля провел рабочую встречу с российским балетмейстером, руководителем «Имперского Русского Балета» Гедиминасом Тарандой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Врио губернатора поблагодарил балетмейстера за помощь в развитии балетной школы в Пскове и за реализацию идеи совместного спектакля Имперского Русского Балета с юными псковскими танцорами. «Очень хорошие отзывы о спектакле, и я очень рад, что наше сотрудничество на этом не заканчивается, а только начинается», — сказал врио губернатора и предложил Гедиминасу Таранде стать художественным руководителем Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

В этом году событие состоится в 52-й раз. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах. «Рассчитываю на ваш опыт и силы в развитии и реализации всех проектов, запланированных в рамках фестиваля», — сказал Михаил Ведерников.

В ответ Гедиминас Таранда поблагодарил руководителя региона за оказанное ему доверие. «Для меня это очень приятно», — сказал он.

Стороны также обсудили реализацию будущих совместных проектов. В частности, в рамках сотрудничества Псковской области и Имперского Русского Балета воспитанники псковской школы классического танца «Щелкунчик» отправятся 4 мая в Москву. Дети посетят спектакль в Большом театре, зайдут за кулисы и пообщаются с артистами. Для них также будет предусмотрена образовательная программа.

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