Псковские компании и организации могут подписать Кодекс добросовестных практик в интернете

19:37, 24 апреля 2018, ПАИ

Управление Роскомнадзора по Псковской области продолжает Региональный этап присоединения операторов персональных данных к Кодексу добросовестных практик в сети интернет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Текст Кодекса, открыт для присоединения к нему всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Псковской области и размещен на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик».

Подписанты подтверждают свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в интернете на основе требований законодательства Российской Федерации, положений международных договоров, рекомендаций уполномоченных органов государственной власти, а также создания, развития и внедрения мероприятий по формированию культуры безопасного поведения в Сети.​​

Впервые Кодекс был подписан прошлой осенью в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». В присутствии руководителя Роскомнадзора Александра Жарова подписи под Кодексом поставили представители более 30 организаций и коммерческих компаний. 16 ноября 2017 года в присутствии руководителя Управления Роскомнадзора по Псковской области Дмитрия Федорова подписи под Кодексом поставили представители организаций и коммерческих компаний Псковской области.

В настоящее время к Кодексу присоединилось более 40 организаций Псковской области: администрация региона, региональные ведомства, образовательные организации, операторы связи и редакции СМИ и другие операторы персональных данных.

Для присоединения к Кодексу достаточно в электронный адрес Управления rsockanc60@rkn.gov.ru направить подписанный вариант Акта.

Скачать бланк Акта можно здесь>>>