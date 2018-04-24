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Общество

Акция культурно-патриотического проекта «Честь и Достоинство» состоится 25 апреля у Вечного огня в Пскове

25 апреля в 16:00 у Вечного огня у могилы Неизвестного солдата на площади Победы пройдет акция Культурно-патриотического проекта «Честь и Достоинство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Отмечается, что с 2009 года в Северо-Западном федеральном округе реализуется ежегодный культурно-патриотический проект «Честь и Достоинство», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Его инициатором выступает РОО «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет». Постоянными участниками проекта являются города-герои и города воинской славы, находящиеся в пределах Северо-Западного федерального округа, в которых проводятся церемонии передачи символов «Вечного огня».

Заключительная торжественная церемония по слиянию символов «Вечных огней» в единую чашу воинской славы проходит в Санкт-Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище.

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