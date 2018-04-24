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Общество

Членами Псковского Красного Креста стали супруги Штёкер из Нойса

24 апреля с ознакомительным визитом председатель общества развития партнерских связей между городами – побратимами Нойсом и Псковом Бернхард Штёкер с супругой посетили Псковский Красный Крест.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Красного Креста, во время визита немецкие гости познакомились с разноплановой работой регионального отделения Российского Красного Креста. Особый интерес вызвала деятельность, связанная с пожилыми людьми. Господин Штёкер обсудил с председателем благотворительной организации Петром Василевским основные моменты предстоящего визита в Нойс псковских бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Во время беседы Петр Василевский поделился планами отделения РКК по созданию проекта «Мини – кафе Красного Креста» для пожилых людей из числа членов Красного Креста.

Обсуждая тему организационного развития старейшей благотворительной организации, участники встречи особое внимание обратили на работу с членами Красного Креста и мотивацию для их привлечения. В ходе встречи гости из Германии решили поддержать деятельность Красного Креста и, заплатив ежегодный взнос, стали членами Псковского Красного Креста.

Напомним, что с января установлены партнерские связи псковского регионального отделения РКК с отделением немецкого Красного Креста Нойса.

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