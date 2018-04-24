Молодого человека, который расплачивался фальшивками, разыскивают в Псковской области
УМВД России по Псковской области просит граждан оказать содействие в установлении личности молодого человека, изображенного на фото.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, по имеющимся данным, он может быть причастен к сбыту поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей в магазинах популярной торговой сети на территории Пскова.
Всех, кто располагает информацией об этом человеке или его местонахождении, просят обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области по телефонам: 8 (911) 8916757, 8 (911) 3722211 или 02.