Молодого человека, который расплачивался фальшивками, разыскивают в Псковской области

20:34, 24 апреля 2018, ПАИ

УМВД России по Псковской области просит граждан оказать содействие в установлении личности молодого человека, изображенного на фото.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, по имеющимся данным, он может быть причастен к сбыту поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей в магазинах популярной торговой сети на территории Пскова.

Всех, кто располагает информацией об этом человеке или его местонахождении, просят обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области по телефонам: 8 (911) 8916757, 8 (911) 3722211 или 02.