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Общество

Молодого человека, который расплачивался фальшивками, разыскивают в Псковской области

УМВД России по Псковской области просит граждан оказать содействие в установлении личности молодого человека, изображенного на фото. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, по имеющимся данным, он может быть причастен к сбыту поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей в магазинах популярной торговой сети на территории Пскова.

Всех, кто располагает информацией об этом человеке или его местонахождении, просят обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области по телефонам:  8 (911) 8916757, 8 (911) 3722211 или 02.

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