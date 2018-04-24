Знаки отличия ГТО торжественно вручили псковским школьникам

20:42, 24 апреля 2018, ПАИ

24 апреля в Доме детского творчества в Пскове состоялось традиционное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам 2016-2017 учебного года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, нагрудные знаки получили более 300 школьников.

Участников торжественной церемонии поприветствовала бронзовый призер Олимпийских игр, посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Светлана Семенова. Она отметила, что у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, - целеустремлённость. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в современной жизни.

Светлана Семенова также выразила признательность руководителям центра тестирования ГТО и сотрудникам спортивного Центра «Юность».

Директор детско-юношеского центра «Юность» Александр Камезин пожелал ребятам успехов в учебе, новых высот в спорте и активной жизненной позиции.

Напомним, комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и само выполнение представителями различных возрастных групп - от 6 до 70 лет и старше - установленных норм по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».