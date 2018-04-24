0
22:06
Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте
21:04
Глава Пскова иностранным студентам: Куда бы вы ни уехали, сохраните за собой чувство уважения к Псковской области
20:12
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
19:27
Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
18:06
Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
17:45
Национальный проект «СМСмаме» начал работу в Псковской области
17:33
Михаил Ведерников: Защита прав и свобод несовершеннолетних — одна из важнейших составляющих общественной стабильности
Еще новости
Общество

О недопущении разведения костров рассказали спасатели гдовичам в рамках операции «Антипал»

В рамках профилактической операции «Антипал» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики палов травы и разведения костров в населенных пунктах провели профилактический рейд в населенном пункте Верхоляне Гдовского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе рейда проводились беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, а также разведения костров на полях. Всего проведено 20 бесед с населением. Кроме того, распространено 30 листовок профилактического характера.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте
24 апреля 2018
Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте
Глава Пскова иностранным студентам: Куда бы вы ни уехали, сохраните за собой чувство уважения к Псковской области
24 апреля 2018
Глава Пскова иностранным студентам: Куда бы вы ни уехали, сохраните за собой чувство уважения к Псковской области
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
24 апреля 2018
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы 1
Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
24 апреля 2018
Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
24 апреля 2018
Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
Национальный проект «СМСмаме» начал работу в Псковской области
24 апреля 2018
Национальный проект «СМСмаме» начал работу в Псковской области
Михаил Ведерников: Защита прав и свобод несовершеннолетних — одна из важнейших составляющих общественной стабильности
24 апреля 2018
Михаил Ведерников: Защита прав и свобод несовершеннолетних — одна из важнейших составляющих общественной стабильности 1
Александр Кузнецов: Если горожане выбрали территорию для благоустройства, то это не значит, что про другие нужно забыть
24 апреля 2018
Александр Кузнецов: Если горожане выбрали территорию для благоустройства, то это не значит, что про другие нужно забыть

Идет загрузка...