О недопущении разведения костров рассказали спасатели гдовичам в рамках операции «Антипал»

22:18, 24 апреля 2018, ПАИ

В рамках профилактической операции «Антипал» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики палов травы и разведения костров в населенных пунктах провели профилактический рейд в населенном пункте Верхоляне Гдовского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе рейда проводились беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, а также разведения костров на полях. Всего проведено 20 бесед с населением. Кроме того, распространено 30 листовок профилактического характера.