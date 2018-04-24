На 30 тысяч рублей оштрафовали директора одного из предприятий Великих Лук за нарушения требований антитеррористической защищенности

21:25, 24 апреля 2018, ПАИ

Мировой суд судебного участка №39 Великих Лук привлек к административной ответственности заместителя директора ООО «Газонаполнительная станция Великие Луки» за нарушения требований антитеррористической защищенности и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» заместитель директора ООО «ГНС Великие Луки» ненадлежащим образом выполнял обязательные требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности газонаполнительной станции, которая является объектом топливно-энергетического комплекса.

Мировой суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.30 КоАП РФ, а именно нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.