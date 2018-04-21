200 тысяч рублей штрафа заплатит 27-летний великолучанин за езду в пьяном виде

22:37, 24 апреля 2018, ПАИ

Мировой суд судебного участка №36 признал виновным 27-летнего великолучанина в управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В суде установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и новое преступление совершил в период отбытия назначенного судом наказания в виде обязательных работ. Однако 17 февраля находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь оказался за рулем.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.