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Общество

Ежегодный брейн-ринг среди студентов юридических факультетов пройдет в Пскове 25 апреля

25 апреля в 15:00 в кафе «Фрегат» состоится интеллектуальная игра в формате «Брейн-ринг» среди студенческих команд юридических факультетов.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, игра в этом году объединит несколько тем: избирательное законодательство, права человека, демократия. В интеллектуальном соревновании примут участие  студенческие  команды Псковского Государственного Университета,  филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский институт государственного управления и права» в Псковской области, Псковского  филиала  Академии ФСИН  России. 

Отмечается, что мероприятие организовано Избирательной комиссией Псковской области и Псковским региональным  отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России».

Напомним, игра состоится накануне Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Учрежден День российского парламентаризма 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».  В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет. Несмотря на то, что первая Госдума проработала всего 72 дня, даже за этот короткий период парламентарии успели отменить смертную казнь. Установление праздника призвано способствовать привлечению внимания к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах. 

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