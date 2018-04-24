Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте

22:06, 24 апреля 2018, ПАИ

В почтовом отделении 1800016 Пскова на Рижском проспекте, 50 увеличено количество операционных окон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России».

«В связи с расположением отделения почтовой связи 180016 в одном из самых населенных районов города было принято решение об увеличении численности сотрудников, в штат отделения почтовой связи добавлены еще 3 единицы. В клиентском зале произведены ремонтные работы, позволившие организовать еще одно операционное окно. На сегодняшний день в почтовом отделении работают 9 операционных окон», – пояснил директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков.

Отмечается, что в соответствие с новым форматом обслуживания, в операционной зоне клиентского зала отделения теперь находится стеллаж с мелкими пакетами, что позволяет оператору почтовой связи максимально быстро найти нужное почтовое отправление.

Напомним, что отделение работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, обед с 13:00 до 14:00 часов, в субботу с 09:00 до 18:00 и в воскресенье с 09:00 до 14:00 часов.