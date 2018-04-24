Иван Цецерский вместе с жителями своего округа принял участие в субботнике

22:12, 24 апреля 2018, ПАИ

24 апреля глава Пскова Иван Цецерский принял участие в уборке дворов в окрестностях переулка Олега Зобова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также в субботнике приняли участие депутат городской Думы Валерий Тюменцев, секретарь первичного отделения №33 партии «Единая Россия» Павел Андреев, заместитель директора МБУ «Жилище» Елена Маршалова, а также солдаты, общественники и местные жители.

В результате от осенней листвы, обломков камней, веток и иного мусора была очищена территория возле остановки общественного транспорта, дворы и другая прилегающая территория «Военного городка».

Как отметил Иван Цецерский, земли округа №5 принадлежат Министерству обороны: «К сожалению, город пока не получил их в свою собственность, а Министерство обороны еще не определило управляющую компанию, которая будет здесь убирать на подведомственной им территории, поэтому мы с помощью наших общественников наводим порядок».

Напомним, на территории Пскова продолжается весенний месячник по уборке и благоустройству. 28 апреля планируется проведение общегородского субботника, в котором ожидается участие порядка тысячи человек, согласно заявкам в Управлении городского хозяйства.