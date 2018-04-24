1
22:06
Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте
21:04
Глава Пскова иностранным студентам: Куда бы вы ни уехали, сохраните за собой чувство уважения к Псковской области
20:12
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
19:27
Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
18:06
Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
17:45
Национальный проект «СМСмаме» начал работу в Псковской области
17:33
Михаил Ведерников: Защита прав и свобод несовершеннолетних — одна из важнейших составляющих общественной стабильности
Еще новости
Общество

Иван Цецерский вместе с жителями своего округа принял участие в субботнике

24 апреля глава Пскова Иван Цецерский принял участие в уборке дворов в окрестностях переулка Олега Зобова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также в субботнике приняли участие депутат городской Думы Валерий Тюменцев, секретарь первичного отделения №33 партии «Единая Россия» Павел Андреев, заместитель директора МБУ «Жилище» Елена Маршалова, а также солдаты, общественники и местные жители.

В результате от осенней листвы, обломков камней, веток и иного мусора была очищена территория возле остановки общественного транспорта, дворы и другая прилегающая территория «Военного городка».

Как отметил Иван Цецерский, земли округа №5 принадлежат Министерству обороны: «К сожалению, город пока не получил их в свою собственность, а Министерство обороны еще не определило управляющую компанию, которая будет здесь убирать на подведомственной им территории, поэтому мы с помощью наших общественников наводим порядок».

Напомним, на территории Пскова продолжается весенний месячник по уборке и благоустройству. 28 апреля планируется проведение общегородского субботника, в котором ожидается участие порядка тысячи человек, согласно заявкам в Управлении городского хозяйства.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте
24 апреля 2018
Количество операционных окон увеличено в почтовом отделении Пскова на Рижском проспекте
Глава Пскова иностранным студентам: Куда бы вы ни уехали, сохраните за собой чувство уважения к Псковской области
24 апреля 2018
Глава Пскова иностранным студентам: Куда бы вы ни уехали, сохраните за собой чувство уважения к Псковской области
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
24 апреля 2018
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы 1
Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
24 апреля 2018
Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
24 апреля 2018
Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
Национальный проект «СМСмаме» начал работу в Псковской области
24 апреля 2018
Национальный проект «СМСмаме» начал работу в Псковской области
Михаил Ведерников: Защита прав и свобод несовершеннолетних — одна из важнейших составляющих общественной стабильности
24 апреля 2018
Михаил Ведерников: Защита прав и свобод несовершеннолетних — одна из важнейших составляющих общественной стабильности 1
Александр Кузнецов: Если горожане выбрали территорию для благоустройства, то это не значит, что про другие нужно забыть
24 апреля 2018
Александр Кузнецов: Если горожане выбрали территорию для благоустройства, то это не значит, что про другие нужно забыть

Идет загрузка...