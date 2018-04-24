Новый железобетонный мост появится в Порховском районе

22:23, 24 апреля 2018, ПАИ

В Порховском районе на автомобильной дороге Лудони - Павы - Боровичи км 34+534 выполняется капитальный ремонт моста через реку Коломенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете региона по транспорту.

В ходе капитального ремонта будет демонтирован существующий аварийный железобетонный мост. На его месте появится новый железобетонный мост, отвечающий современным габаритно-весовым нормативным требованиям. Также будет выполнено укрепление откосов насыпи, смонтировано дорожное ограждение, восстановлено асфальтобетонное покрытие на подходах.

Отмечается, что на данный момент подрядчик выполняет работы по возведению временного моста и объездной дороги. Окончание работ запланировано на 20 ноября.