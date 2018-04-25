Всемирный день пингвинов празднуется 25 апреля

08:46, 25 апреля 2018, ПАИ

25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает calend.ru. Этот ежегодный экологический праздник призывает людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия планеты в целом и многообразия её отдельных регионов и представителей в частности.

Дата празднования Всемирного дня пингвинов выпадает на период, когда проходит миграция пингвинов на материк с целью спаривания и высиживания яиц. В 2013 году накануне Всемирного дня пингвинов в России было открыто представительство международной экологической организации Антарктический альянс, ставящей своими целями сохранение биологического разнообразия Антарктиды и Южного океана, в том числе и путём создания морских заповедников.

Так же, как, белого медведя можно назвать одним из символов природы Северного полюса, пингвина можно назвать одним из символов Антарктиды. Пингвины – семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных. В семействе насчитывается 18 современных видов пингвинов. Самым большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 сантиметров, а вес – более 40 килограммов. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 килограмм.

Истребление пингвинов человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров, однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится несколько видов этих птиц. Во многом это связано с деятельностью человека на островах и прибрежных материковых зонах, входящих в ареал обитания пингвинов. Именно эти и другие проблемы способствуют тому, что любые общественные инициативы по привлечению внимания представителей науки, а также международных организаций к жизни пингвинов всячески поддерживаются экологами и природоохранными организациями.