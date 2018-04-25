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Общество

Остерегаться медведей в кустах советует 25 апреля народный календарь

Василий Парильщик наступил по народному календарю. Как сообщает calend.ru, на самом деле святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. В VIII веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.

Однако русский народ переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком: «На Василия весна землю парит». Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить с осторожностью.

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