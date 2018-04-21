Жителя Дедовичского района будут судить за убийство брата

08:49, 25 апреля 2018, ПАИ

И. о. прокурора Дедовичского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 40- летнего жителя Дедовичского района, который в ходе ссоры нанес 5 ударов ножом своему брату.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры со своим родным братом, нанес ему не менее 4 ударов ножом в область грудной клетки, и не менее 1 удара в брюшную полость. Мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовный кодекс за совершение данного преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.