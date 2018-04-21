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Год колонии получила бухгалтер великолукской спортакадемии за присвоение 6 миллионов рублей

К одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорил суд бухгалтера и по совместительству кассира Великолукской академии физической культуры и спорта за присвоение 6 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что в 2015-2017 годах женщина, являясь бухгалтером, а по совместительству и кассиром  учебного заведения, действуя умышленно, из корыстных побуждений внесла заведомо ложные сведения в кассовые документы и программу «1С Предприятие». После этого она обратила в свою пользу более 6 млн. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества,  совершенное в особо крупном размере).

 Суд также удовлетворил иск образовательной организации о возмещении всей суммы присвоенных денежных средств.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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