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Общество

Новейшее вооружение представит Минобороны на параде Победы в 2019 году

В 2019 году Министерство обороны РФ представит на параде Победы новейшее вооружение. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

На предприятиях госкорпорации «Ростех» рассказали, что впервые может быть презентовано создаваемое на «Уралвагонзаводе» 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс», а также зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация-ПВО», система залпового огня «Торнадо-С», разведывательно-ударный роботизированный комплекс «Соратник» на базе гусеничной платформы.

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Конкурс на замещение должности директора Псковской областной типографии стартует 1 июня
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Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
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Михаил Ведерников направил приветствие участникам VI форума иностранных студентов
Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
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Полуфинал конкурса «Миссис Псков - 2018» покажут в эфире телеканала «Первый Псковский» в 19:00
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