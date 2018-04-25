Новейшее вооружение представит Минобороны на параде Победы в 2019 году

10:41, 25 апреля 2018, ПАИ

В 2019 году Министерство обороны РФ представит на параде Победы новейшее вооружение. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

На предприятиях госкорпорации «Ростех» рассказали, что впервые может быть презентовано создаваемое на «Уралвагонзаводе» 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс», а также зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация-ПВО», система залпового огня «Торнадо-С», разведывательно-ударный роботизированный комплекс «Соратник» на базе гусеничной платформы.