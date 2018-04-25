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Общество

Россияне стали меньше курить

По итогам 2017 года в России доля взрослых курильщиков сократилась до 29%. Как сообщает газета «Известия», такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе Минздрава.

Среди мужчин в 2017-м курили 45%, а среди женщин — 15%. По словам экспертов, женщинам сложнее отказаться от вредной привычки.

Также эксперты отметили, что снижение связано с реализацией антитабачного закона, принятого в 2013 году, который ввел запрет на курение в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж табака.

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